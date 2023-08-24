Educational Toys for Back to School Season

EDUCATIONAL TOYS: BACK TO SCHOOL SEASON
PARENTS AND KIDS ARE GEARING UP FOR BACK TO SCHOOL — AND LIFESTYLE REPORTER AND MOM JULIE LOFFREDI SHOWS US SOME OF THE HOTTEST EDUCATIONAL TOYS TO HELP KIDS GET A JUMP START ON THE YEAR AHEAD.
AWARD-WINNING EDUCATIONAL TOY COMPANIES LEARNING RESOURCES, EDUCATIONAL INSIGHTS AND HAND2MIND OFFER BOTH PARENTS AND STUDENTS A BUNCH OF
TEACHER-APPROVED TOYS, GAMES AND ACTIVITY SETS THAT BUILD CONFIDENCE FOR THE SCHOOL YEAR AHEAD.
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https://www.target.com/c/learning-resources-back-to-school/-/N-c8mnh [target.com]
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