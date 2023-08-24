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Tampa Bay's Morning Blend

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Educational Toys for Back to School Season

We talk about some great back to school products.
Posted at 1:15 PM, Aug 24, 2023
and last updated 2023-08-24 13:15:48-04

EDUCATIONAL TOYS: BACK TO SCHOOL SEASON

PARENTS AND KIDS ARE GEARING UP FOR BACK TO SCHOOL — AND LIFESTYLE REPORTER AND MOM JULIE LOFFREDI SHOWS US SOME OF THE HOTTEST EDUCATIONAL TOYS TO HELP KIDS GET A JUMP START ON THE YEAR AHEAD.

AWARD-WINNING EDUCATIONAL TOY COMPANIES LEARNING RESOURCES, EDUCATIONAL INSIGHTS AND HAND2MIND OFFER BOTH PARENTS AND STUDENTS A BUNCH OF
TEACHER-APPROVED TOYS, GAMES AND ACTIVITY SETS THAT BUILD CONFIDENCE FOR THE SCHOOL YEAR AHEAD.
TO LEARN MORE, GO TO TARGET.

https://www.target.com/c/learning-resources-back-to-school/-/N-c8mnh [target.com]

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Tampa Bay's Morning Blend

9:57 PM, Oct 16, 2018

Tampa Bay’s Morning Blend is an original, local lifestyle show focused on providing our audience with informative, useful and entertaining content. It features a variety of community organizations, businesses and happenings in the Bay area. It is a marketing-friendly program dedicated to offering businesses the opportunity to showcase their company/products, reach potential customers and gain results.

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TBMorningBlend@wfts.com