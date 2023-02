WATCH: See the runners cross the finish line at the Gasparilla Distance Classic on Sunday

TAMPA, Fla. — Watch yourself, or your friends and family cross the finish line at the Gasparilla Distance Classic. ABC Action News has all of the video from the finish line separated into five-minute blocks below so you can see all the action from the finish line from all the racers.

The clips below may be downloaded, and they are arranged by the time of the race.

05:00-05:06 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3ZsaGd3

04:55-05:00 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3IBIKfM

04:50-04:55 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EFrncU

04:45-04:50 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EA2D5R

04:40-04:45 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3kozIuJ

04:35-04:40 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3KB7aZD

04:30-04:35 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EEtJsu

04:25-04:30 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3SAsQqz

04:25-04:30 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

04:20-04:25 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3SvaC9Q

04:13-04:20 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3xU3Y3D

04:10-04:13 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3m9V5QZ

04:08-04:10 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3KFlSP7

03:59-04:08 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3Sy5bXU

03:54-03:59 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EICHF5

03:47-03:54 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3ZlJJYb

03:42-03:47 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3KIKxlU

03:36-03:42 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EFqj8U

03:30-03:36 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EGL2cl

03:25-03:30 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3xUUMfy

03:20-03:25 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3xUDZsM

03:15-03:20 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3EB8pUU

03:10-03:15 Sunday | Publix Gasparilla Distance Classic Finish Line

DOWNLOAD VIDEO: https://wfts.tv/3Zp3H4i