Piertoberfest is an Oktoberfest celebration on the St. Pete Pier happening this Saturday, September 25th from 12pm to 10pm. It's the pier's first oktoberfest celebration.

Come try imported German beers like Paulaner Hefe-Weizen, Warsteiner Dunkel, Radeberger Pilsner, Hacker-Pschorr Oktoberfest and domestic & local Oktoberfest brews from Samuel Adams & Mastry's Brewing Co.

Visit Piertoberfest.com for more information!